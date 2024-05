Brasil está na rota da turnê mundial da banda Twenty One Pilots

O Brasil está na rota da turnê The clancy world tour, da dupla Twenty one pilots. Essa é a primeira vez que a dupla vem ao Brasil em turnê. A pré-venda dos ingressos tem início no dia 14 de maio, a partir de 12h. Os shows no Brasil serão realizados nos dias 22, 24 e 25 de janeiro de 2025.

The Clancy World Tour apresenta a discografia do álbum Clancy, que será lançado em 24 de maio. A turnê mundial tem início no dia 16 de janeiro de 2025, em Bogotá. No Brasil, o Twenty one pilots vai fazer shows na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, no Allianz Parque, em São Paulo.

A dupla Twenty one pilots acumula mais de 33 bilhões de streams em todo o mundo e mais de 3 milhões de ingressos vendidos em turnês mundiais. A dupla venceu o Grammy nas categorias Melhor Performance de Dupla/Grupo; Gravação do Ano e Melhor performance de rock, em 2017.