Paramount+ anuncia nova temporada da série Lioness, com Zoe Saldaña

O Paramount+ anunciou a renovação da série original Lioness para a segunda temporada. Anteriormente intitulada de Operação lioness, o seriado dirigido pelo indicado ao Emmy Michael Kelly marcou um recorde como a estreia de série mais assistida globalmente no dia do lançamento do serviço de streaming, com quase seis milhões de espectadores no total durante sua primeira semana no catálogo.

O thriller de espionagem conta com um elenco de grandes nomes da indústria, incluindo a protagonista da série e produtora executiva, Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, o indicado ao Emmy, Michael Kelly, o vencedor do Oscar, Morgan Freeman, que assume um papel nesta nova temporada, e a vencedora do Oscar e Produtora Executiva, Nicole Kidman.

Lioness é baseado em um programa militar real dos Estados Unidos e acompanha a vida de Joe (Zoe Saldaña) enquanto ela tenta equilibrar sua vida pessoal e profissional como ponta de lança da CIA na guerra contra o terrorismo.