Pabllo Vittar faz participação em show de Karol G em SP e leva tombo no palco

Pabllo Vittar fez uma participação especial no show da cantora colombiana Karol G em São Paulo nesta sexta, 10, no Centro Esportivo Tietê. A apresentação foi marcada por um momento inusitado: a drag queen acabou tropeçando e levando um tombo no palco.

As duas apresentavam a música Sua Cara (parceria de Vittar com Anitta e Major Lazer, que depois ganhou um remix em espanhol com Karol) e desfilaram pela passarela quando a queda aconteceu. A cantora, contudo, logo se recuperou e continuou o show. O momento foi compartilhado por Vittar nas redes sociais.

Nos comentários, amigos e artistas elogiaram a apresentação e a rápida recuperação de Vittar. "Quem disse que caiu não viu direito", escreveu Débora Nascimento. "Esqueceram que gata cai em pé! Você é a maior", disse o influenciador Álvaro Xaro. "Ninguém tomba", postou a cantora Majur.

O show de Karol G, que faz parte da turnê Mañana Será Bonito, também contou com a participação dos brasileiros Kevin O Chris e Dennis DJ, com quem ela lançou um remix da música Tá OK em 2023. Vestindo as cores da bandeira brasileira, ela apresentou o seu reggaeton e incluiu momentos de funk.

A colombiana, que já declarou que quer aumentar seu público no Brasil, volta ao País em breve para se apresentar no Rock in Rio em 20 de setembro, mesmo dia de Katy Perry, Cindy Lauper, Ivete Sangalo e Gloria Gaynor.