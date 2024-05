Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (11/5)

PROTEÇÃO,INSTRUÇÃO E GOVERNO

Data estelar: lua cresce em câncer .

Setu proteges a Vida, é certo que a Vida te protegerá também, e setu atropelas a Vida, é certo que a Vida te atropelará também,porque a Vida é absolutamente tudo e todos.

A vida és tu, que te movimentas entre o céu e a terra com intençõese pretensões, a Vida é também o que buscas com ânsia realizar,tanto quanto a Vida também é a relação indissolúvel entre tuaalma buscadora e aquilo que com tanta ânsia e inconsciência tubuscas.

A vida te protege, instrui e governa na mesma medida em que tuprotejas, instruas e governes com sabedoria, da mesma forma com quete dignificaria receber a proteção, instrução e governo de outraspessoas, para que céu e terra dancem em sincronia, e para que oreino humano e o espiritual reinventem o mundo em coprodução.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora é melhor dar seguimento a tudo que você colocou em marcha nos dias anteriores, sem inventar nada novo por enquanto, apenas dando continuidade para que o jogo da vida se mantenha dinâmico e cheio de graça.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Enquanto houver bom humor, haverá sempre uma saída positiva para todo e qualquer conflito que se levantar. Sem o bom humor, até situações que nem mereceriam tanta atenção acabariam degringolando para o conflito.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para não haver estresse excessivo, é preciso encontrar uma forma de sua alma se sentir mais segura, independentemente das circunstâncias exteriores. Desenvolva uma relação de confiança com a vida, que é sempre graciosa.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora é quando sua alma precisa ter o máximo possível de controle, sobretudo que acontece, delegando o menos possível as tarefas cruciais a essas pessoas que, apesar de terem boa vontade, não demonstram muita destreza.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Decisões Melhores serão tomadas na mesma medida em que você tiver uma visão ampla de tudo que anda acontecendo ao mesmo tempo, e também da qualidade das pessoas envolvidas. Decisões melhores precisam ser amadurecidas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você não precisa gostar de todas as pessoas com que deve se relacionar agora, mas tampouco lhes deixar claro seu desgosto o tempo inteiro. É preciso encontrar uma forma de conviver cordialmente com todas as diferenças.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tire de cima de sua alma todos os pudores e temores que impedem tomar as iniciativas pertinentes a cada caso, porque agora é quando a alma entra no jogo decidida a protagonizar sua parte, e que a vida faça oresto.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

São planos sobre planos, porque o olho da mente se lança ao futuro com espírito de aventura. Porém, a questão toda é como fazer, aqui e agora, para iniciar a realização prática de tudo isso que tanto entusiasma.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O olhar atento que você emprestar aos acontecimentos em curso será a medida do seu sucesso, porque se deixar as coisas seguirem o fluxo misterioso da vida, sem você intervir, provavelmente vai tudo degringolar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É sempre bom ter alguém com quem conversar abertamente e com sinceridade a respeito das inquietações, mas melhor ainda é quando você sabe selecionar bem tais pessoas, para não criar uma onda de fofocas desnecessárias.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Graças aos instrumentos, nossa humanidade não depende mais de sua força física ou intelectual exclusivamente, aumenta seu poder através do uso das ferramentas e instrumentos. Escolha seus instrumentos e aprenda a usar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que você, a esta altura da vida, tenha percorrido um longo trecho envolvido em diversas experiências, mesmo assim é muito mais o que virá a acontecer no futuro do que tudo que aconteceu no passado.