'Renascer': tudo o que acontece na novela entre os dias 13 e 18 de maio

Os próximos capítulos de ‘Renascer‘ prometem uma intensa montanha-russa emocional para os telespectadores, com tramas envolvendo traições, reconciliações e revelações chocantes.

Desde a disputa por terras entre Egídio e José Inocêncio até os dramas pessoais de personagens como Buba e Mariana. Confira logo abaixo, um resumo de tudo o que vai rolar no remake de Renascer entre os dias 13 e 18 de maio:

13 de maio (segunda-feira)

"Egídio demonstra interesse nas terras de José Inocêncio, ao saber do casamento da filha. Pastor Lívio informa a José Inocêncio que Egídio garantiu que não fará nenhuma retaliação a João Pedro. Egídio pede perdão a Dona Patroa e a Sandra e sugere que ambas voltem para casa. Eliana pede ajuda a Damião para conseguir as terras que eram de Venâncio. Sandra diz à mãe que não consegue perdoar Egídio. Dona Patroa tenta convencer Sandra a voltar para casa. José Inocêncio avisa ao Pastor Lívio que não vai ao casamento de João Pedro. Joana ameaça Egídio para ir embora da fazenda com Tião. Buba se recorda de quando foi expulsa de casa pelo pai, Humberto. Meire atende à ligação de Buba diante de Humberto, que repreende a mulher."

14 de maio (terça-feira)

"Humberto obriga Meire a encerrar a ligação de forma abrupta. Buba decide viajar para sua cidade natal para rever a família e resolver pendências do passado. Augusto faz questão de acompanhá-la na viagem. Dona Patroa teme estar apaixonada por Rachid. Morena aconselha João Pedro a ouvir Bento sobre seus bens após o casamento com Sandra. Dona Patroa volta para casa e avisa a Egídio que João Pedro não quer o marido no casamento. Bento avisa a José Inocêncio que Egídio aceita passar suas terras para o nome de Sandra, desde que o pai assine um contrato de exclusividade para vender todo o seu cacau para o coronel. A pedido de José Inocêncio, Damião pede a Eliana para ir à fazenda a fim de fazer um acordo com o patrão. Buba sente medo ao chegar à sua cidade natal."

15 de maio (quarta-feira)

"Buba tem uma crise de pânico antes de entrar no hotel da cidade. Inácia aconselha Ritinha a se separar de Damião. Teca pede a José Inocêncio para falar de Maria Santa. Mariana sofre com a reação de José Inocêncio diante de sua ameaça de deixar o marido. João Pedro diz a Zinha que não pensa mais em Mariana. Rachid sente saudades de Dona Patroa. Rachid revela a Sandra que a criança que Marianinha esperava quando a conheceu cresceu e ganhou o mundo, e que ambos não souberam mais o paradeiro dele."

16 de maio (quinta-feira)

"Meire rejeita a transformação de Buba e manda a filha embora. Bento aconselha João Pedro a convencer Sandra a assinar um acordo nupcial. Egídio reclama com Sandra que foi proibido por João Pedro de ir ao casamento da filha. Joana comenta com Dona Patroa que Tião é capaz de matar Egídio se souber da proposta que o coronel lhe fez. Damião avisa a Eliana que ficará com Ritinha. José Inocêncio acusa Egídio de ter matado Venâncio. Rachid alerta José Inocêncio sobre Egídio. Dona Patroa pede ao marido para deixar Tião e família irem embora. Mariana insinua para Teca que a criança que a jovem espera pode não ser de Venâncio. Ritinha e Eliana brigam por causa de Damião. A mãe de Buba teme o reencontro de Humberto com a filha. Buba e Augusto se hospedam no hotel da cidade."

17 de maio (sexta-feira)

"José Inocêncio fica desconfiado com a intenção de Teca de voltar para o Rio. Teca não acredita na amizade de Mariana. Décio, recepcionista do hotel, recebe Buba e Augusto. Ao avistar o amigo dos tempos de adolescência, Buba tenta disfarçar e sair do local para que Décio não a reconheça. Augusto não entende a reação de Buba. Buba se acalma e ao retornar ao hotel, Décio comenta que ela lembra um amigo dele, que faleceu há alguns anos. Buba supõe que os pais inventaram essa farsa para não ter de lidar com o falatório dos moradores da cidade. Teca se emociona ao ouvir de José Inocêncio que deseja que a criança que a jovem espera seja dona de suas terras. Augusto tenta se aproximar de Meire para conversar sobre Buba. José Inocêncio encontra João Pedro, Sandra e Zinha."

18 de maio (sábado)

"João Pedro sente o olhar duro do pai sobre Sandra. Décio se emociona ao lembrar do amigo e Buba se revela para ele. Os dois conversam na praça da cidade e relembram as dificuldades e violência que Buba sofreu no passado. Bento revela a José Inocêncio que está gostando de Lu. Teca pede que Lu fale com Morena sobre seu desejo de morar com ela até a criança nascer. Humberto se refere a Buba como aberração, reagindo com agressão ao ver a filha Buba visita o túmulo da avó, a única que sempre a apoiou, no mesmo momento em que Meire chega ao local. As duas conversam sobre tudo o que aconteceu no passado e o reencontro após mais de 11 anos desde que Buba foi expulsa de cada. Meire se emociona e pede perdão a Buba."

As informações podem ser alteradas de acordo com a edição dos capítulos.

O post Resumo de Renascer: tudo o que acontece na novela entre os dias 13 e 18 de maio foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.