Cesar Menotti doa todo o seu guarda-roupa para vítimas da tragédia no RS

O cantor César Menotti utiliza suas redes sociais para mobilizar ajuda às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, destacando a necessidade de roupas plus size. Em um vídeo emocionado, ele compartilha sua iniciativa de doar todas as peças de seu guarda-roupa e apela aos seguidores por auxílio nessa campanha humanitária.

"Eu não sou de divulgar qualquer caridade que eu faço, mas neste momento acho importante dizer para que saibam da necessidade e também isso possa sensibilizar outras pessoas", expressa o artista.

Ele relata as doações financeiras já feitas, além do empréstimo do avião da dupla por 4 dias para transporte de suprimentos.

Destacando a urgência da situação, César Menotti ressalta a carência de roupas plus size para as vítimas: "Tem muitas pessoas lá — gordinhos, gordinhas — pessoas que estão acima do peso que as doações não servem".

