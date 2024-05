Neymar leva filha a jogo de futebol: "Papai saiu campeão"

Neymar e Família em jogo do Al-Hilal no último sábado - (crédito: Reprodução @alhilal )

Neymar Junior levou a filha Mavie ao estádio no fim de semana para prestigiar a final do Campeonato Saudita, na qual Al-Hilal e Al-Hazem se enfrentaram. Por 4x1, o Al-Hilal, time de Neymar, foi o grande vencedor do Campeonato.

O atleta brasileiro, no entanto, não estava em campo. Neymar levou a pequena Mavie para acompanhar o jogo e postou fotos na arquibancada com a filha.

Nas redes sociais, o brasileiro mostrou a pequena Mavie, usando uniforme do Al-Hilal e escreveu "Papai saiu campeão".

Nas redes do time, no entanto, foi revelada a presença de Bruna Biancardi, mãe de Mavie. Bruna e Neymar tiveram um romance, chegaram a noivar, mas o relacionamento acabou após uma suposta traição.

A aparição do casal juntos acendeu boatos de que os dois podem ter se reconciliado. Na página do Al-Hilal foram publicadas fotos de "Neymar e sua família";



Um internauta questiona "O Neymar voltou com a Bruna?" ao que outro responde "Acho q tá junto sim , eles se afastaram duas vezes , a primeira eu não sei o motivo , e a segunda por causa da traição , mais parece q eles tão juntos de novo , Neymar postou várias fotos no Instagram em que ela aparece com ele; quando ele tava afastado ele não postava".

Outros deixaram comentários torcendo pela união dos dois. "Família linda e abençoada por Deus", "sempre serão Unidos o amor reina" e "Deus blinde a família de vocês!" eram alguns dos desejos dos fãs do jogador.