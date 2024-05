"Conversando sobre vinho" é o novo blog do Correio Braziliense

Em um esforço para satisfazer a crescente demanda por conteúdo especializado sobre vinhos no Brasil, o Correio Braziliense acaba de lançar um blog dedicado à cultura vinícola. Intitulado de “Conversando sobre vinho”, a página é assinada por Sérgio Pires, escritor, sommelier e presidente da Associação Brasileira de Sommeliers, e tem como objetivo proporcionar aos apreciadores de vinho um espaço onde possam explorar e aprender mais sobre a bebida.

“Sou leitor do Correio Braziliense desde fevereiro de 1972, quando cheguei em Brasília vindo do Rio de Janeiro. Ter um espaço próprio dentro do nosso jornal mais importante sempre foi um desejo, realizado agora através do convite que me foi feito pela jornalista Cilene Vieira”, conta Sérgio sobre como surgiu o convite para assinar o blog.



Em relação ao conteúdo, a página promete uma gama ampla de conteúdos relacionados ao universo dos vinhos. “Não pretendo me dirigir apenas para quem já conhece e consome vinhos, quero conversar também com quem está iniciando neste mundo e tem curiosidades básicas. O nome do blog, Conversando sobre Vinho, já indica o tom que pretendo estabelecer, o de um bate-papo informal entre amigo”, explica o sommelier.



Desde dicas de degustação e harmonização até entrevistas com especialistas do setor, o blog pretende se tornar um ponto de referência para entusiastas e novatos no mundo dos vinhos. “Como Sommelier avalio os vinhos de forma técnica, sem deixar minhas preferências pessoais ou outras informações interferirem nesta análise. Mas pretendo apresentar avaliações mais abrangentes, focando mais em estilos de vinho do que em apenas rótulos específicos”, pontua Pires, que pretende seguir com uma permanente curiosidade por experimentar, comparar e harmonizar os vinhos.



Sobre as novidades para a página, Sérgio compartilha que pretende acompanhar o crescimento do mercado. “Pretendo fazer um acompanhamento do crescimento da produção de vinho no DF entrevistando todos os proprietários de vinhedos e vinícolas, sempre atualizando com os novos rótulos. Além dos eventos da nossa cidade, também irei apresentar a agenda de Goiânia, onde o Correio também tem muitos leitores”, conta o editor do blog.



