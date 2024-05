Ex-BBBs Amanda e Cezar Black trabalham juntos em hospital no Rio Grande do Sul - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Amanda Meirelles e Cezar Black que participaram do BBB 23, mostram seu comprometimento com a solidariedade ao se voluntariarem em um hospital no Rio Grande do Sul.

Em uma foto compartilhada por Black, eles são vistos ao lado de outros profissionais da saúde, enquanto ele expressa um simples "Bom dia, segundou".

Veja também: Pedro Scooby adota cachorro resgatado no RS e é confrontado sobre animal ter dono

Black, que é enfermeiro neonatal, viajou para o estado no último fim de semana para oferecer sua ajuda nos hospitais locais. Durante sua estadia, encontrou-se com Davi Brito, que estava distribuindo doações pelas cidades gaúchas.

Já Amanda, médica de profissão, uniu-se às ex-colegas de confinamento Thelma Assis e Marcela Mc Gowan para fornecer assistência voluntária aos profissionais de saúde em meio à crise no Rio Grande do Sul.