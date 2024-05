Peça com Elisa Lucinda estará em cartaz no Teatro dos Bancários

A peça Parem de falar mal da rotina estará em cartaz de 17 a 19 de maio, às 20h, no Teatro dos Bancários. Dirigida por Geovana Pires, a apresentação é protagonizada pela atriz e poeta Elisa Lucinda. Os ingressos, que custam a partir de R$20, podem ser adquiridos pela plataforma Furando a Fila.

O espetáculo é o monólogo de uma mulher negra sobre rotina, desejos e escolhas. Com cenas engraçadas e emocionantes, a história mostra uma personagem que acredita no poder das decisões, que podem melhorar ou piorar o seu dia a dia. Criada há mais de 18 anos, a obra teatral está inserida no Festival Mistura Geral — Artes Cênicas.



O festival está em cartaz desde o dia 11 de maio no Teatro dos Bancários e se encerra no dia 26 deste mês. O projeto traz seis peças de artistas locais e de outros estados a preços acessíveis para democratizar o acesso por parte do público. A iniciativa busca impulsionar a economia criativa da capital federal e oferecer diversidade cultural aos brasilienses.