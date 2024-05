Projeto de leituras dramáticas discute fé nas escolas públicas do DF

O projeto Questão de fé, que realiza leituras dramatizadas em escolas públicas do Distrito Federal, quer levar discussões sobre fé, longe do proseltismo, para os jovens das escolas públicas. Dirigido por Adari Oliveira e com supervisão cênica de Fernando Guimarães, o projeto propõe a interpretação de um texto por meio da voz dos atores sem a utilização de cenários, figurinos e movimentação corporal. A iniciativa ocorre a partir desta terça-feira (14/5) até segunda-feira (20/5) no CEM 01 de Sobradinho 1 e nos dias 21 e 23 de maio, no CED 1 do Guará, na escola 4.

Questão de fé tem como objetivo estabelecer uma troca de aprendizado entre os estudantes a respeito dos conteúdos transmitidos nas leituras. As obras teatrais contam com a mediação e apresentação da atriz Bete Virgens. Também haverá oficinas sobre leitura dramática para os alunos vivenciarem elementos da atuação e escrita cênica.



Criado pelo grupo Coletivo Coletivo, o projeto aborda a temática da fé na atualidade: como ela está nas relações de poder nas instituições, o conflito entre crenças e preconceitos e o embate entre ciência e religião. O grupo responsável pelo programa foi fundado pelo diretor teatral e professor Fernando Guimarães para abrir espaço de trabalho aos artistas brasilienses.