Madonna não doou R$ 10 milhões ao Rio Grande do Sul, corrige colunista

Após ter feito uma publicação falando que a cantora Madonna teria doado R$ 10 milhões ao Rio Grande do Sul, o colunista do portal Em off, Erlan Bastos voltou atrás e corrigiu a informação. Segundo o jornalista, não foi Madonna que doou o dinheiro, mas sim o banco que patrocinou o show de Madonna.

"Peço mil desculpas por isso. Esse erro vai fazer eu melhorar a apuração", disse o colunista em uma publicação no Instagram. "Não tenho vergonha de pedir desculpas".

Fake news sobre o pagamento do show

O show de Madonna foi alvo de críticas e desinformação nas redes sociais, que ligaram o show da rainha do pop à tragédia no Rio Grande do Sul — com falsa informação de que o dinheiro do governo federal estaria sendo utilizado no show e não no combate aos efeitos das enchentes.

O ministro da comunicação Social do governo federal, Paulo Pimenta, afirmou, no sábado (5/5), que a vinda da rainha do pop para o Brasil foi financiada pelo banco Itaú, Heineken e com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro e do governo do Rio.

"O show da Madonna foi pago pelo Itaú e pela Heineken, com apoio da prefeitura do Rio e do governo do estado, gerando um enorme movimento positivo, mas as pessoas disseminam uma mentira de que foi financiado com a Lei Rouanet, com o dinheiro do governo federal, o dinheiro que poderia estar sendo investido no Rio Grande do Sul. Isso é mentira", disse Paulo.