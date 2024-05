Caetano Veloso e Maria Bethânia homenageiam vítimas das enchentes no RS

Caetano Veloso e Maria Bethânia regravaram a música Menino Deus, escrita em 1982, em homenagem às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. A música leva o mesmo nome de um dos bairros da capital, Porto Alegre, que teve o centro submerso após o aumento do nível do rio Guaíba.





Em entrevista ao Fantástico no domingo (12/5), Caetano contou que a música é uma homenagem para toda a cidade de Porto Alegre. Maria Bethânia disse que a música era uma forma de oração pelas vítimas das enchentes. Até o momento já foram registradas 148 mortes e 127 pessoas estão desaparecidas.

Caetano e Maria Bethânia têm show marcado para Brasília no dia 9 de novembro. Havia também previsão de realizarem show em Porto Alegre no mês de outubro. A dupla entrará em turnê dia 3 de agosto no Rio de Janeiro, encerrando em São Paulo, no dia 15 de dezembro.