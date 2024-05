Sucesso em Terra e Paixão, Diego Martins abre o jogo sobre convite para novela na Globo

Diego Martins, que se destacou como Kevin em Terra e Paixão, comentou que ainda não recebeu um convite concreto para outra novela na Globo. Contudo, comentou sobre sondagens em relação ao seu nome nos bastidores.

"Convites ainda não tem, mas existem várias coisas que estão sondando, mas o Kelvin ainda é meu xodó é difícil de desapegar dele, tá difícil, tenho muito carinho", revelou em entrevista à CARAS.

Recentemente, o ator viralizou com uma conversa muito interessante com o ator Amaury Lorenzo, seu par romântico em Terra e Paixão na web. "Quero ver essa lgbt cacura no niver dela. Mas não me responde, não diz se vai ter festa em SP pra eu ir. Ele fingia ser meu amigo só por conta da novela. Agora some, me odeia. Era apenas interesse", comentou o intérprete de Ramiro.

Diego Martins acumula mais de 1 milhão de seguidores na web. Em abril, marcou presença no Caldeirão do Mion.

