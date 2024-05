Nos próximos capítulos de "Renascer", a descoberta de que Buba, interpretada por Gabriela Medeiros, é uma mulher transgênero desencadeia um momento íntimo entre Eliana, vivida por Sophie Charlotte, e Damião, papel de Xamã.

Sob a majestosa presença do Jequitibá-Rei, um cenário carregado de simbolismo e história, o encontro amoroso se desenrola. Este local, porém, carrega uma carga emocional adicional, já que Maria Santa, personagem de Duda Santos, encontra-se enterrada ali.

O clímax do amor entre Eliana e Damião se estende até o ponto em que o jagunço, exausto pela paixão, desmaia nos braços de sua amante. Este momento de vulnerabilidade contrasta com a imagem anteriormente construída do guerreiro. Luperi, com sua habilidade narrativa, descreve o sono profundo de Damião como resultado de uma intensa batalha emocional.

O cuidado de Eliana ao tentar não acordar Damião após o ato amoroso é revelador de sua própria complexidade emocional. O gesto de acariciar seus cabelos é interrompido pelo medo de que ele desperte, sugerindo uma hesitação em revelar sua vulnerabilidade diante dele.

O post Renascer: Damião desmaia após sexo com Eliana foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.