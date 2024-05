Dono de hits, MC PH se apresenta em Brasília nesta quinta (16/5)

O funk e o trap tem vivido uma fase com nomes de destaque e notoriedade a nível nacional, além de números gigantescos em diversas plataformas. Entre eles, MC PH, 26 anos, que tem conquistado o público Brasil afora com vários hits. O artista estará em Brasília nesta quinta-feira (16/05), no Complexo Fora do Eixo, que celebra três anos do evento Quinta Marcha.



Ascensão meteórica e uma carreira promissora. No Spotify, o paulista acumula 14 milhões de ouvintes mensais. Dentro da setlist do artista, singles como Let’s Go 4 e Tenho Que Me Decidir, fazem parte das faixas favoritas do público do cantor.



Recentemente, MC PH lançou seu mais novo álbum, intitulado de O Cara do Momento, Vol.2, que apresenta músicas versáteis e cheias de personalidade. Uma nova maneira de inovar e encarar o atual momento da carreira do artista, que é um dos mais promissores do país no gênero trap e funk. Caio Hot, Pepê, Aragon, Undrlv e Hugo Drop também estão entre as atrações da noite.