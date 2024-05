Cultura e culinária marcam programação do Festival do Japão Brasília

Festival do Japão Brasília - (crédito: Divulgação/ Festival do Japão Brasília )

Criado há 12 anos tem com o objetivo mostrar a arte, a música, a dança, o esporte e a cultura nipo-japonesa, o Festival do Japão Brasília começa no dia 24 de maio e, durante três dias, contará com diversas atrações e 20 estandes apresentando a culinária japonesa, exposições e oficinas de arte como origami (dobradura de papel) e shodô (caligrafia).

Kuniyoshi Yasunaga, responsável por organizar o evento, conta que o projeto foi realizado pela Federação das Associações Nipo-brasileiras do Centro-Oeste (FEANBRA) com o objetivo de reunir as culturas japonesas e brasileiras em um único evento, além de promover a coletividade. “O Festival do Japão Brasília é uma iniciativa que mantém viva a memória dos pioneiros de origem nipônica que tiveram importante papel na implementação da agricultura local”, conta Yasunaga.

O Festival do Japão Brasília conta com apoio da embaixada do Japão no Brasil, além de ter apoio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do governo de Brasília. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos no site Sympla. O Festival ocorre nos dias 24, 25 e 26 de maio.

Serviço

12º Festival do Japão Brasília

De 24 a 26 de maio, das 10h às 22h, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, ingressos disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$25.