'Pevepê': Juliana Brito e João Victor Falcão falam do Brasília Game Festival

O Brasília Game Festival 2024 (BGF 2024) ocorre neste fim de semana, de forma gratuita, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Para falar sobre o evento, o podcast Pevepê desta quinta-feira (16/5) conversou mais uma vez com a CEO da Indie Hero e da GameJamPlus, Juliana Brito. Desta vez o programa relembrou momentos da primeira entrevista e falou sobre as expectativas e novidades para a segunda edição da BGF.

O evento voltado ao público gamer chega para a 2ª edição este ano, e reúne jogos, tecnologia e cultura, para proporcionar a maior experiência de jogos em Brasília. Entre sexta-feira (17/5) e domingo (19/5), a capital vai ser palco do que pode ser considerado o maior evento voltado ao público gamer do centro-oeste, com cerca de 43 mil ingressos vendidos na primeira edição. O espaço neste ano será maior, como conta Juliana. “A gente praticamente dobrou o espaço do evento”, disse. A expectativa é que o público também aumente.

Entre as novidades desse ano, a BGF vai ter a etapa de Honor of Kings e Free-Fire, com equipes completas. A Fluxo, Influence Rage e os Casters: Kurama, Toboco, Luisa Saro fazem parte das atrações do Honor of Kings, um dos jogos MOBA (Arena de Batalha Multiplayer Online) mais populares do Brasil. As equipes da AJF, Flamengo, LOS, Fluxo, Noise e os caster da NFA ULTIMATE: Samuca, Luan Marinho, Luisa Saro serão as atrações do Free Fire no jogo de tiro mais popular do país. Além das novidades e confirmação das atrações, Juliana Brito contou sobre o processo de aceleração de jogos, com a Indie Hero, que auxilia estúdios de todo o Brasil e de outros países para desenvolvimento de jogos.

O episódio do programa também contou com a presença de João Victor Falcão, do canal Opinguim10, para falar do mercado e desenvolvimento de jogos, além de compartilhar sobre projetos e experiências que o levaram para essa área. Um dos principais projetos é o Cat City, sobre o gato Throy que vai em busca de um sonho — o jogo point n click tem o visual novel focado em história.

O programa está no ar. Assista abaixo.

Serviço



Data: sexta (17), sábado (18) e domingo (19)

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Evento gratuito

Atrações do Brasília Game Festival

Torneios e competições

O evento contará com torneios de FIFA, LOL, CS2, Valorant, Honor of Kings, Free Fire, Fortnite, Jenga Gigante, Just Dance, concurso de K-pop e Freedance, e o popular Xadrez, com diversas premiações e equipes de todo o país.

Os fãs de jogos de tabuleiro, RPG, Yu Gi-oh e Magic The Gathering também devem se divertir com área exclusiva para jogadores do gênero

Concurso Cosplay BGF

Para os fãs que gostam de se fantasiar e performar com os personagens favoritos, será possível participar do concurso de cosplay em diversas categorias no próprio evento e também da etapa do World Cosplay Summit, o maior campeonato mundial de cosplay. A melhor dupla terá a oportunidade de ir para São Paulo e concorrer a uma viagem para o Japão para representar o Brasil na competição.

Campeonato de Playtests

Quem for ao evento terá a oportunidade de participar do campeonato de playtest, que contará com a premiação de R$ 5 mil. Após jogar os jogos expostos pelos estúdios independentes, o público poderá elaborar um feedback sobre o jogo, descrevendo os pontos positivos e negativos de sua experiência, a fim de auxiliar os estúdios a melhorarem seus projetos.

Sinuquinha

Uma das grandes novidades do evento deste ano é a sinuca, popular em diversas partes do Brasil. O Brasília Game Festival trará os melhores jogadores de sinuca do país. Baianinho de Mauá, o jogador de bilhar mais seguido do mundo, e outros grandes nomes do esporte, como Cobrinha e Felipinho, participarão do evento em uma etapa da Liga Brasileira de Sinuca.

Indie Aleey - Feira Local Candango Geek

A feira temática nerd, geek e cosplay realizada por expositores e ilustradores do DF contará com diversas atividades para o público como: oficinas lúdicas de artesanato, bate papos, cosplays, action figures e mais

Mostra Indie

O espaço contará com 36 estúdios indies, com a disponibilidade de jogos gratuitos e títulos inovadores, criativos, diversificados e de grande sucesso da indústria de jogos no Brasil e no mundo!



Além de vivenciar mundos com temáticas diferentes, você poderá conhecer de perto os desenvolvedores e representantes das obras jogadas.



Experiência Happy - Espaço Roblox e Minecraft

O espaço é coordenado pelos melhores mentores da Happy em um ambiente tecnológico onde os visitantes também poderão interagir com Robôs Dash. Com diversas atividades colaborativas e competitivas, o espaço terá oficinas para diferentes faixas etárias, brindes, sorteios e prêmios de bolsas de estudos.

O Conselho Jedi Distrito Federal: Star Wars de fã para fã



O espaço será dedicado à maior saga de todos os tempos: Star Wars. Durante os três dias de evento o Conselho Jedi DF irá expor itens colecionáveis, sabres de luz, blasters, raridades e curiosidades para os visitantes.



A oportunidade para encontrar e conhecer outros fãs, trocar ideias sobre o imenso universo criado por George Lucas e de se divertir com as atividades que acontecerão no estande, como sorteios, oficinas de construção de naves, jogos, curso de iniciação padawan para crianças e muito mais.

Campanha SOS Rio Grande do Sul

O movimento de ajuda ao Rio Grande do Sul ganhará reforço da produção do Brasília Game Festival. Durante o evento, nos dias 17, 18 e 19 de maio, as pessoas poderão doar sapatos e agasalhos em bom estado, além de alimentos não-perecíveis (1 kg), produtos de limpeza, roupas plus size e água.