'Assassin’s Creed: Shadows' volta com mecânica de um antigo jogo da série

O próximo jogo da saga dos assassinos foi anunciado: o antigo Assassin 's Creed: Red, agora se tornou Assassin' s Creed: Shadows e chega ainda em 2024, no dia 25 de novembro. A nova entrada da franquia terá dois protagonistas e será ambientada em um Japão feudal onde samurais estão em constante guerra.

ASSASSIN’S CREED SHADOWS! We're finally stepping out of the shadows to unveil the new Assassin’s Creed set in FEUDAL JAPAN!



