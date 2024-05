Paolla Oliveira confessa raiva de colega de trabalho: ‘Bastante’

Paolla Oliveira, aos 42 anos, revelou em interação nas redes sociais que já enfrentou desafetos no ambiente de trabalho, respondendo sem rodeios a uma pergunta de um seguidor: "Já, bastante".

A atriz, conhecida por seus papéis na Globo e no cinema, não especificou em qual projeto ocorreu esse conflito, mantendo o mistério sobre a situação. Além de abordar essa questão, a artista compartilhou outras curiosidades com seus seguidores, revelando momentos inusitados de sua vida pessoal e profissional.

Entre eles, a experiência de se disfarçar para evitar o reconhecimento público, dormir durante um trabalho e até mesmo fingir sobriedade após uma noite fora de casa.

Em outro momento descontraído, Paolla, ao lado de seu namorado Diogo Nogueira, divertiu-se com um vídeo de uma fã declarando seu desejo de ficar com eles, resultando em risadas espontâneas do casal diante da situação inusitada. A interação descontraída demonstra a naturalidade e o bom humor da atriz em relação às especulações e curiosidades de seus admiradores.

