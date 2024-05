Flávia Alessandra revela curiosidade de vilã macabra em Alma Gêmea

Flávia Alessandra, atriz, nesta quarta-feira (15) finalmente contou um pouco da sua composição estética para a vilã Cristina de Alma Gêmea, atual reprise da Globo, numa rede social.

A atriz confessou que a medida que a personagem ia se desenvolvendo na trama, o figurino também passava por modificações, fazendo um alinhamento com as maldades da vilã. Em uma galeria de fotos antigas, ela comprovou a radical mudança.

"Para mim, construir uma vilã, requer uma combinação cuidadosa de psicologia, imagem, linguagem e subversão de expectativas. Quando eu recebo um papel, eu gosto de montar um moodboard e projetar a imagem que a personagem terá na percepção de quem assiste. Em cada detalhe eu busco ser uma ponte entre a personalidade e as intenções elaboradas em equipe e o sentimento provocado no imaginário do espectador", começou ela.

"A Cristina foi inspirada em grandes vilã e as vestimentas iam mudando de tonalidade conforme as maldades iam aparecendo, na época que a novela foi ao ar poucos perceberam, porque o envolvimento com a trama era realmente genuíno. Mexendo nos meus acervos encontrei alguns tesouros, impressos e escritos à mão. Olha que lindos!", concluiu.

