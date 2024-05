Diamond films libera o pôster do filme 'Entrevista com o demônio':

Cena do longa Entrevista com demônio - (crédito: Reprodução Adorocinema/ Copyright Omelete)

Entrevista com o demônio (Cameron Cairnes e Colin Cairnes) ganhou o cartaz e a previsão de data de estreia no Brasil. O sucesso de bilheteria aclamado pela crítica narra a trama do apresentador Jack Delroy (David Dastmalchian), que tenta recuperar a audiência de seu talk show. No Brasil, o longa será distribuído pela Diamond Films e tem estreia prevista para o segundo semestre deste ano.

Entrevista com o demônio ganhou pontuação de 97% no site de críticas Rotten Tomatoes e narra o drama de um apresentador de talk show com baixa audiência, que perdeu a esposa em um trágico acidente. Desesperado pelo sucesso, Jack planeja um especial para o Halloween de 1977, mas o que começa como uma noite de entretenimento se transforma em um pesadelo ao vivo.

O elenco de Entrevista com o demônio conta com David Dastmalchian (O esquadrão suicida); Michael Ironside (O vingador do futuro); Georgina Haig (Era uma vez) e uma participação especial de Alexia Demie (Euphoria). Ainda não há data de estreia confirmada.