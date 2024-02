'Esquadrão suicida: mate a liga da justiça' tem bom roteiro, mas gameplay repetitivo

Criado pela Rocksteady Studios, mesmo estúdio responsável por três dos quatros jogos da série Batman Arkham, o Esquadrão suicida — mate a liga da justiça se passa no mesmo universo e traz um grupo de supervilões contra os maiores heróis da DC. Neste cenário (pós-descoberta da identidade secreta do Batman) se formou a Liga da Justiça, composta da Mulher-Maravilha, o Lanterna Verde, John Stewart, Barry Allen e o Superman.

Durante algum evento cataclísmico (não mostrado pelo jogo), Brainiac invadiu a Terra, os maiores heróis lutaram contra o vilão, mas de alguma forma ele conseguiu controlar a mente de todos, exceto a Mulher-Maravilha, e os transformou em lacaios para a dominação do mundo. O jogo se passa em Metrópolis, cidade onde as aventuras do Superman ocorrem, porém, o mapa é menor que o do jogo Arkham Knight, mas que graças a movimentação ágil não parece demorar a chegar as longas distâncias.

Caras maus

Ninguém do Esquadrão joga no time do bem. (foto: Reprodução/WB Games/ Rocksteady Studios)

A ótica de Esquadrão suicida — mate a liga da justiça é toda envolta dos quatro protagonistas da trama, que são vilões. Sendo eles: Arlequina, a ginasta e psicóloga mais louca do Arkham; Capitão Bumerangue, o inimigo número um do Flash que projeta várias armas em formato de bumerangue; Pistoleiro, um assassino frio capaz de utilizar qualquer arma e possui uma mira infalível e o Tubarão-Rei, um homem tubarão gigante, príncipe de uma antiga nação de Atlântida.

Para contextualizar o conceito do grupo, o Esquadrão Suicida ou Força Tarefa X (Que é o nome oficial da equipe) é um time da DC composto por vilões condenados e presos, que são comandados por Amanda Waller, uma agente dos EUA que considera todos os participantes dispensáveis e os injeta com microbombas (no pescoço, cérebro ou braço dependendo da versão) e aqueles que a desobedecem as ordens são mortos.

Além do elenco principal, outros vilões aparecem no modo campanha para auxiliar com equipamentos e itens, entre eles o Pinguim, responsável por fornecer armas aprimoradas ao jogador, a Hera Venenosa, que fornece ao jogador diversos "modificadores elementais" para inserir nas armas de combate corpo-a-corpo. O Homem-Brinquedo faz modificadores capazes de deter os membros da Liga. Além dos citados, o Coringa será o primeiro personagem por DLC do jogo.

O Esquadrão Suicida já teve diferentes membros em outras formações como Sanguinário, Pacificador, Katana, Magia, Crocodilo, Rick Flag, El Diablo e entre muitos outros personagens, alguns até ganharam adaptação nos filmes do time de vilões. O jogo toma muita inspiração de personalidades e designs baseado nesses longas, tanto do filme dirigido por David Ayer, quanto o dirigido por James Gunn — o que fica evidente com as roupas e a personalidade da Arlequina do jogo, totalmente influenciada pela representação de Margot Robbie nos cinemas.

Movimentação

Pistoleiro e Bumerangue são os melhores de se controlar (foto: Reprodução/WB Games/ Rocksteady Studios)

Quanto ao elenco principal, os personagens são bem diferentes uns dos outros em questão de movimentação. Bumerangue usa uma manopla que possui a energia que dá poderes ao Flash conhecida como Força de Aceleração, com esse poder ele é capaz de arremessar bumerangues no ar e correr rapidamente até conseguir agarrá-lo para um novo arremesso.

O Pistoleiro, por outro lado, tem uma mochila a jato, que tem um limite de locomoção, mas dá um auxílio na hora dos tiroteios no ar. Arlequina usa o arpéu do Batman para se agarrar nos prédios e um bat-drone para se locomover pela cidade. Por último, o Tubarão-Rei tem um sistema de movimentação no melhor estilo Hulk, dando saltos enormes para se locomover pela cidade. Todos possuem o pulo duplo e o impulso como movimentos idênticos, além de escalarem, mas com animações diferentes, referentes as devidas movimentações do jogo.

Esse deslocamento é o maior acerto da Rocksteady, porque é um diferencial entre os protagonistas, que é algo que jogos com mais de um personagem jogável precisam ter.



Combate

Apesar de contar com certa individualidade, o esquadrão todo ainda pode utilizar as mesmas armas (foto: Reprodução/WB Games/ Rocksteady Studios)

É uma pena, contudo, que também não seja utilizado essa originalidade no jeito de atacar, já que todos os personagens possuem os mesmos recursos de ataque, sendo armas de fogo como: metralhadoras, fuzis de precisão, escopetas, pistolas e miniguns, que todos podem usar — desde a Arlequina com uma minigun e o Tubarão-Rei com uma pistolinha.

A Rocksteady poderia ter montado uma gameplay única para cada personagem, isso acrescentaria uma dinâmica que estimula a troca de personagens, no melhor estilo Overwatch de ser. Os vilões ainda contam com três habilidades especiais que recarregam com o tempo, mas que são desbloqueadas numa árvore de habilidades totalmente confusa. Mesmo com as habilidades ainda não é material suficiente para diferenciar o gameplay principal.

Apesar do jogo tentar uma variedade de missões, a gameplay é basicamente a mesma, mate uma leva de zumbis Brainiac e salve um guarda, destrua uma torreta, colete fragmentos de uma arma, isso valendo para todas as missões sem exceção, até para as batalhas de chefe, que são o chamariz do game. Nelas, você enfrenta algum membro da Liga, mas que também não possuem variedade entre si.

Sem heróis

Em uma sessão do jogo coloca você para ser perseguido pelo Homem-Morcego (foto: Reprodução/WB Games/ Rocksteady Studios)

o roteiro do jogo e a dublagem, em contrapartida, estão espetaculares, já que trazem personagens bem representados com características próprias e distintas, e no jogo você controla vilões, não haverá atos de heroísmo, as mortes são gráficas e tem vários momentos assim ao longo do jogo.

Vale destacar as interações entre o Esquadrão, que tem muitas piadas boas e mostra uma dinâmica funcional entre os personagens — com destaque para o Capitão Bumerangue por ser tapado, piadista e cara de pau, além de aproveitar muito a vingança contra o Flash.

Apoio no Legado

A Rocksteady foi responsável por adaptar o Batman para os consoles (nenhum realmente bom), fazendo o jogo supremo que sintetiza o que é estar na pele do Homem-Morcego.

Batman Arkham Knight último título da série, saiu em 2015 (foto: Reprodução/WB Games/ Rocksteady Studios)

A trilogia Arkham, Asylum, City e Knight trouxe inovações e o último foi a chave de ouro trazendo uma Gotham a beira do caos, com criminosos à solta e o Batmóvel dentro da jogabilidade do game. Isso porque a franquia ficou famosa por aprimorar um dos combates mais conhecidos da indústria: um botão ataca, outro apara e outro desvia — mesmo sistema que mais tarde foi aprimorado em Marvel’s Spider-Man do PlayStation 4.

O jogo foi anunciado em 2017 e enfrentou diversos adiamentos, a proposta inicial do jogo era vir na onda dos game serviço como Fortnite e Destiny 2.

O produto final de Esquadrão suicida — mate a liga da justiça se apoia no que a franquia Arkham. Não só isso, mas na primeira hora de jogo, você visita dois museus para saber o que houve com o mundo depois da descoberta da identidade secreta do Batman no final de Arkham Knight. Nada disso é ruim de se ver ou relembrar, mas parece forçado, assim como a ideia de se passar no mesmo universo em que já não existia um Batman.

Considerações Finais

O Esquadrão Suicida funciona mas o jogo, nem tanto (foto: Reprodução/WB Games/ Rocksteady Studios)

Esquadrão suicida — mate a liga da justiça tem boas ideias, mas que a Rocksteady não conseguiu aprimorar o suficiente para tornar o jogo o mais divertido, o que mostra novamente o mesmo caso que aconteceu com a CD Projekt Red de que nem todos os jogos de boas desenvolvedoras são realmente bons.

Esquadrão suicida — mate a liga da justiça está disponível para PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.

*Está review foi feita com uma cópia enviada pela Warner Games Brasil para PlayStation 5.