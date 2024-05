A astrologia é uma ferramenta útil para compreendermos aspectos do comportamento humano, incluindo a coragem, que pode se manifestar de várias maneiras dependendo das circunstâncias. Certos signos são comumente associados a características corajosas, como determinação, ousadia e bravura. Cada um deles a exibe de maneiras distintas, refletindo a diversidade e a complexidade das características humanas.

Veja os 5 signos mais corajosos do zodíaco!

Os arianos são impulsivos e destemidos (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

Os indivíduos nascidos sob o signo de Áries, regido por Marte, o planeta da ação e energia, são reconhecidos por sua impulsividade e ousadia. Estão constantemente preparados para encarar qualquer desafio que se apresente. Com determinação e perseverança, demonstram uma coragem inabalável, mesmo diante das adversidades. "Gostam de desafios e precisam deles como uma motivação para se inspirar e ir em busca do que desejam", avalia a astróloga Thaís Mariano.

Os leoninos têm uma presença dominante e estão sempre dispostos a liderar (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

Os nativos de Leão são conhecidos por sua presença marcante em qualquer ambiente, revelando uma coragem natural. Defendem suas crenças com firmeza e protegem aqueles que amam com grande dedicação. Dotados de uma generosidade inata, assumem o papel de líder com maestria, frequentemente liderando o caminho em situações desafiadoras. "É excelente em auxiliar quem está ao seu redor a ter coragem para deixar brilhar a própria luz", pontua a astróloga.

3. Sagitário