Caetano Veloso lança livro sobre a evolução do Cinema

Caetano Veloso lançará, na terça-feira (21/5), o livro Cine Subaé — escritos sobre cinema. Para celebrar o novo trabalho do artista, será realizado um evento no Teatro Clara Nunes, Rio de Janeiro, que irá destinar parte dos lucros para a ação 342 RS, fundos destinados aos trabalhadores da cultura afetados pela tragédia no sul do país.

Cine Subaé reúne críticas e depoimentos desde a década de 1960, época em que Caetano sonhava em ser diretor de filmes. São 64 colunas de jornais, 12 entrevistas e 76 depoimentos e comentários sobre as criações de trilhas e o vasto repertório cinematográfico do compositor. Já o texto de orelha é assinado pelo cineasta Orlando Senna, editor de algumas das primeiras críticas publicadas na imprensa baiana por Caetano, que escreveu uma introdução inédita para o livro. Cine Subaé passa pela história dos filmes nacionais e internacionais até o momento atual.



Com organização de Claudio Leal e Rodrigo Sombra, a obra é um testemunho que atesta o impacto que o Cinema Novo, longas norte-americanos, o neorrealismo italiano e o existencialismo das fitas francesas tiveram sobre a formação cultural de Caetano Veloso.