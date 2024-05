Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (18/5)

ESPIRITUALIDADE

Dataestelar: Vênus em conjunção com Urano, Sol e Júpiter também.

Oser humano só tem direito a se autodenominar espiritualizado quandoconsegue celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio, porque aespiritualização o ilumina com a percepção de que não há nadaparecido com vida individual desconectada do reino humano que lhebrinda com suporte, nem tampouco o reino humano existe desconectadoda evolução de todos os outros reinos da natureza, visíveis ouinvisíveis.

Sebuscas espiritualidade precisas crescer além de ti, transcender teusgostos e desgostos particulares e começar a enxergar tudo queacontece com a imparcialidade de quem reconhece que a vida que animatodos os seres é a mesma e uma só, é a Vida de nossas vidas.

A única maneira de sermos grandes como pretendemos é medir nossaimportância pela quantidade e qualidade das conexões quesustentamos.





























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os ingredientes que a vida proporciona a você nesta parte do caminhosão promissores e brindam com segurança, é bom você aproveitareste momento e se despreocupar quanto ao futuro. Confie naprovidência divina.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os propósitos que você está pondo em marcha são sólidos edeterminantes, se expandem para além do que poderia estar sob seu exclusivo controle. Portanto, é hora de selecionar as pessoas queacompanharão.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Talvez seja melhor você encontrar uma forma de garantir distância daspessoas com que normalmente compartilha seu dia a dia e, na solidão,se dedicar a fazer reflexões sinceras e profundas sobre a estruturade sua vida.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O futuro possível e desejável depende da qualidade das articulaçõessociais e políticas em que sua alma se envolver nesta parte docaminho. Sua presença é importante, faça com que sua voz sejaouvida também.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Confie na vida, se entregue aos mistérios dela, porque apesar de havertanta coisa em jogo que pareceria insensato não ter controle sobretudo, ainda assim considere você que a vida será sempre maior quenossas pretensões.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Estaria tudo bem se o cenário do mundo fosse outro muito diferente do atual,porque no estado em que se encontra produz comoções que afetam negativamente a vida de todas as pessoas, independente de suas condições.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É hora de apostar alto no seu futuro, é hora de você se lançar àaventura da vida apesar de haver inúmeros temores que intimidam eque parecem aconselhar a ficar dentro da zona de conforto. O conflito é irrelevante.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Depender de outras pessoas nunca será uma condição que brinde com confortoe segurança, porque significa você não estar no domínio completoe exclusivo da situação. Porém, é assim que as coisas se dãoneste momento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Suas mãos podem muita coisa, mas com a ajuda de instrumentos suas mãos ganham um alcance que não teriam por si sós. Agora é quando se torna importante escolher com bom senso as ferramentas que ajudarãono futuro.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Pelas vias tortas ou diretas, de uma maneira ou de outra sua alma chegouaté aqui e agora, e conquistou uma posição que em algum momento dopassado teria sido apenas fruto da imaginação. Imagine agora seufuturo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Está na hora de começar um jogo completamente novo, porque apesar dehaver uma inércia que prende você a ciclos de repetição do quesempre foi, ainda assim é melhor investir força para quebrar esse ciclo, e se renovar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É importante que você desenhe mentalmente com a maior clareza possívelo sentido de seus propósitos, e garantir um confortável domínio detodos os procedimentos necessários à realização. Este não é um momento qualquer.