Bruno Mars altera shows em Brasília e no RJ e vai a novos estados

O Brasil é do Bruninho! O cantor Bruno Mars ampliou a turnê em solo brasileiro, com sete novos shows, e alterou a data das apresentações de Brasília e do Rio de Janeiro. Com as mudanças, o intervalo de datas entre o primeiro e o último show no Brasil é de quase um mês.

As mudanças foram anunciadas pela LiveNation Brasil na tarde desta sexta-feira (17/5). Veja o mudou:

Mudança de datas em Brasília e no RIo de Janeiro

Os fãs que compraram ingressos para os shows marcados para 17 e 18 de outubro em Brasília devem se atentar para a nova data: agora, as apresentações ocorrerão dia 26 e 27 de outubro, respectivamente.

Também houve alteração de data do show do dia 4 de outubro no Rio de Janeiro, após grande apelo do prefeito Eduardo Paes, que alegou impossibilidade de receber um evento de grande porte antes das eleições municipais. Agora, o show ocorrerá dia 19 de outubro. Não haverá apresentação na cidade no dia 5 de outubro.

Shows extras em São Paulo e no Rio de Janeiro

São Paulo terá mais shows, um em 4 de outubro e outro em 5 de outubro. Outros dois shows também ocorrerão no Rio de Janeiro, em 16 e 20 de outubro.

Novos shows em Curitiba e Belo Horizonte

Fãs mineiros e paranaenses podem comemorar! Bruninho ampliou a turnê para abarcar os dois estados. Duas apresentações ocorrerão em Curitiba, em 31 de outubro e 1º de novembro, e uma em Belo Horizonte, em 5 de novembro.