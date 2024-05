Baiana que encantou Ceilândia, Jéssica Marques está brilhando em Justiça 2

Atriz baiana, Jéssica Marques, 24 anos, é um dos talentos revelados em Justiça 2, que estreou no Globoplay em abril. Na segunda parte da antologia escrita por Manuela Dias, ela vive Larissa, a namorada do protagonista Balthazar (Juan Paiva). "Justiça 2 foi um presente, que chegou em um momento muito importante para mim. A Lari é meu xodó, sou grata a Manuela Dias por ter escrito essa obra-prima", afirmou a filha de Salvador, adotada por São Paulo e abraçada pela Ceilândia durante a gravação da série. "Quando gravávamos na rua, sempre tinha alguém para pedir foto", contou.

Ao Correio, Jéssica comentou sobre o papel desempenhado pela personagem na trama central, que trata sobre a vingança maquiada pelo desejo de reparação. "Apesar de ser forte e determinada, ela também tem medo, ela teme pela vida do Balthazar", explicou a intérprete de Larissa, que não conhecia Brasília até vir a Ceilândia gravar a série.

"Brasília é tão linda e organizada, até do avião dá para ver como a cidade foi realmente pensada", elogiou a artista graduada em Licenciatura em Teatro pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), pós-graduada em publicidade e propaganda e mestranda em comunicação e audiovisual Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Jéssica Marques, atriz de Justiça 2 (foto: Viny Soares/Divulgação)

ENTREVISTA / Jéssica Marques

Como surgiu Justiça 2 na sua vida?

Justiça 2 veio através das produtoras Marcela Bergamo e Ingrid Amaral, a quem sou extremamente grata. Minha agente me passou o teste inicialmente para a personagem Sandra, que é feita de forma brilhante e potente pela Gi Fernandes, logo depois recebi outro pedido de selftape para a Larissa, minha personagem. Tivemos também um outro teste presencial para ver se rolava química com o Juan Paiva (Balthazar) e o Breno da Mata (Túlio) e, graças a Deus, deu tudo certo. Justiça 2 foi um presente, que chegou em um momento muito importante para mim. A Lari é meu xodó, sou grata a Manuela Dias por ter escrito essa obra-prima.

Larissa é uma jovem que testemunhou a tragédia vivida pelo namorado, mas, quando ele deixa a prisão buscando "justiça" ela não embarca com ele nessa jornada. Queria que comentasse sobre essa personagem.

A Lari, assim como o Balthazar, são jovens periféricos, sem muito recurso financeiro. Ela vive em Sol Nascente e o Baltha em Ceilândia, mas a Lari tem uma infraestrutura familiar e financeira um pouco melhor que a do Baltha, então ela sempre está ali pra ajudar ele. Em nossa preparação, nós pensamos em como seria a personalidade da Larissa, se iríamos para o estereótipo mais bruta por ser motogirl ou não. E trabalhamos um caminho um pouco mais doce e gentil para ela. Apesar de ser forte e determinada, ela também tem medo, ela teme pela vida do Balthazar. Afinal, o seu inimigo, o Nestor (Marco Ricca), é uma figura de poder em Brasília e poderia acabar com o Balthazar mais uma vez.

Você gravou em Brasília. Já conhecia a cidade? Em que a capital mais te impressionou?

Primeira vez na cidade e o que mais me deixou curiosa foi o clima. Eu sou natural de Salvador e o clima de Brasília é muito diferente, mas consegui me acostumar. Fui muito bem recebida pela população brasiliense. Quando gravávamos na rua, sempre tinha alguém para pedir foto, confesso que não estava acostumada com isso e achava que só queriam tirar foto com o Juan Paiva, afinal, ele é o famoso, mas o pessoal sempre pedia foto com os dois, paravam e elogiavam, foi muito bom!!! Além disso, Brasília é tão linda e organizada, até do avião dá para ver como a cidade foi realmente pensada.

Como você enxerga a importância desse movimento que tem colocado artistas negros em posição de destaque nas produções de tevê?

Até que enfim estamos galgando o reconhecimento merecido. O cenário artístico sempre foi muito difícil para a comunidade negra, um espaço que era negado para nós e agora estamos sendo reconhecidos, pois o público quer ver gente como a gente, pessoas reais, diversas e plurais. A galera de casa que consome, hoje em dia, busca com mais força se ver representada, e isso é tão importante e necessário! Acredito que ainda estamos bem distante de uma equidade em relação ao protagonismo de pessoas brancas, mas estamos caminhando para isso.

Há algum projeto em vista que possa adiantar?

Ainda não posso revelar, tenho feito alguns testes. Mas espero que vejam mais notícias minhas em breve! Dedos cruzados.