Bruna Biancardi sobre comentários maldosos: ‘95% das vezes são de mulheres’

Bruna Biancardi usou suas redes sociais para desabafar sobre as críticas que recebe acerca de sua vida pessoal. A influenciadora revelou no Instagram como tem lidado com os comentários negativos desde que se tornou uma figura pública. A resposta sincera de Bruna trouxe à tona a pressão e a dualidade das críticas dirigidas às mulheres.

"Como você lida com tanta opinião sem fundamentos e propriedade da sua vida?", perguntou um seguidor. Bruna explicou que sua abordagem mudou ao longo do tempo. "Já me preocupei um dia. Hoje acho engraçado e cansativo ver tantas mulheres levantando bandeiras, defendendo seus direitos e ao mesmo tempo ferindo as outras com palavras e ódio gratuito todos os dias na internet. Sim, 95% das vezes são mulheres. A conta não fecha. Por algum motivo bizarro tornou-se comum criticar de forma negativa o próximo," desabafou.

Ela também abordou as críticas recebidas sobre sua maternidade. "Se você não acha legal eu levar a minha filha comigo para onde eu vou, não leve a sua quando tiver uma. Se eu ficasse em casa sem fazer nada, receberia críticas. Se viajo a trabalho, recebo críticas. Se levo a minha filha, criticam. Se eu não levasse ela comigo e deixasse sob os cuidados de uma babá, iriam criticar. Se eu amamento, criticam. Se eu não amamentasse, também iriam criticar. Se você não acha legal eu fazer tal coisa, estar em tal lugar etc. está tudo bem, isso não te diz respeito," afirmou Bruna, destacando a constante insatisfação dos críticos.

Bruna também rebateu um comentário ofensivo sobre seu corpo. "Por que aumentou o silicone? Está muito vulgar", questionou um internauta. A modelo, que recentemente teve um bebê, respondeu: "Não aumentei o silicone. Achei que soubessem que quando uma mulher amamenta, os seios aumentam. Um pouco óbvio, mas pelo visto, preciso explicar." Além disso, Bruna compartilhou um momento especial com a filha, Mavie, nos bastidores de seu primeiro red carpet. "Ela ficou no hotel. Coloquei o vestidinho nela, tiramos fotos e fui para o red carpet. Logo voltei porque ela queria mamar," contou, ressaltando a proximidade com a filha. "Nós duas sempre juntas," completou.

