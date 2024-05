Rock in Rio: pré-venda exclusiva começa nesta segunda

A venda geral de ingressos abre no dia 23 de maio - (crédito: Divulgação/Rock in Rio)

Nesta segunda-feira (20/5), começa a pré-venda de ingressos do Rock in Rio para clientes Itaú. O festival, que está comemorando 40 anos, ocupa a Cidade do Rock nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

Quem tiver cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti, pode comprar os ingressos para o evento até quinta (23), às 12h — quando também termina o período de pré-venda para os associados ao Rock in Rio Club.

As vendas ocorrem exclusivamente pela internet, no site da Ticketmaster. Os interessados podem adquirir até duas entradas por dia do evento e por CPF. Também só é permitido comprar uma meia entrada por indivíduo e data.

Os cliente Itaú têm 15% de desconto (a entrada sai a R$ 675,75) e poderão parcelar em até oito vezes sem juros.

Ingressos

- Inteira: R$ 795,00

- Meia-entrada: R$ 397,50

- Benefício Itaú 15% na inteira: R$675,75

Atrações

O Rock in Rio divulgou no sábado (18) o line-up completo dos palcos. Entre as novas atrações, Olodum e BaianaSystem, Ney Matogrosso, Ferrugem convidando Gilsons e Filipe Ret.

A cantora Luisa Sonza, que já havia sido anunciada pela produção, mas até então sem data definida, vai abrir as apresentações do Palco Mundo no último dia do festival, 22 de setembro, que terá ainda Shawn Mendes, Akon e NE-YO.

Venda Geral

A venda geral de ingressos abre no dia 23 de maio, às 19h no site da Ticketmaster.

O público que comprou o Rock in Rio Card pode selecionar a data que deseja ir ao Rock in Rio. A escolha do dia é feita exclusivamente no site, na seção “Meus pedidos”, até o dia 21 de maio.