Criador do Rock in Rio revela qual artista foi banido do festival

Roberto Medina, o criador dos festivais Rock in Rio e do mais recente The Town, revelou que “não contrata nunca mais” o rapper Drake para apresentações no Brasil. Medina explicou que a decisão de banir o norte-americano se deu por atitudes consideradas desrespeitosas em 2019.

Na edição do Rock in Rio de 2019, o rapper se apresentou na noite de estreia. Na ocasião, a postura do cantor não agradou o empresário brasileiro. Tanto o tratamento com os fãs quanto a exigência sobre não transmissão do show fizeram Medina reclamar sobre a falta de educação de Drake.

“Não vou contratar nunca! Não quero! Esse cara não merece estar no Brasil, não é educado”, disse ele, entrevista ao jornal O Globo, referindo-se a Drake. Para a edição deste ano, um dos escolhidos por Medina para representar o gênero do rap foi o rapper norte-americano Travis Scott.

Em comemoração aos 40 anos do evento, Medina preparou diversas apresentações que ocorrerão em 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, no Rio de Janeiro. Veja o line-up.

Neste ano, o festival ainda terá um dia dedicado à apenas música brasileira, sem artistas internacionais. Nomeado como o Dia D, ocorrerá em 21 de setembro. Haverá shows de sertanejo, samba, MPB, bossa nova, música clássica, rap, trap e pop nacional. As apresentações ocorrem simultaneamente entre o palco mundo, sunset, New dance order e espaço favela.



