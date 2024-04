Rock in Rio 2024 terá 'Dia do Brasil' com lineup de artistas nacionais

Neste ano, o Rock in Rio terá um dia dedicado apenas à música brasileira, sem artistas internacionais. No dia 21 de setembro, haverá shows de sertanejo, samba, MPB, bossa nova, música clássica, rap, trap e pop nacional. As apresentações ocorrem simultaneamente, com cada palco com uma atração diferente.

Cada cantor ou banda tocará três ou quatro músicas nos shows de 1h30 ou 2h. As atrações estarão divididas em grupos de acordo com o seu gênero musical. A edição de 2024 visa celebrar os 40 anos do festival com homenagem à música brasileira.

Além dos famosos brasileiros — como Ludmilla, Ivete Sangalo e Paralamas do Sucesso ,— algumas das atrações internacionais confirmadas são Katy Perry, Ed Sheeran, Travis Scott, Shawn Mendes, Mariah Carey, Imagine Dragons e Evanescence. O evento ocorrerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os ingressos para o Rock in Rio estarão à venda apenas a partir do dia 23 de maio pelo site.