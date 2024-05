Festival de Gramado reafirma período da festa do cinema: será em agosto

Está confirmado o período de realização do 52º Festival de Gramado: entre 9 e 17 de agosto. Longas e curtas-metragens disputarão os prêmios Kikito, como de costume — e a organização confirma um espaço nobre para o cinema produzido no Rio Grande do Sul. Rosa Helena Volk, presidente da autarquia municipal (irradiadora dos eventos culturais), no anúncio, deu relevância ao fato de o festival de cinema se afirmar como marco na retomada cultural do calendário rio-grandense.



Projeções de filmes fora de competição e homenagens com os troféus Oscarito, Eduardo Abelin, Kikito de Cristal e Cidade de Gramado estão garantidas. Com comissões de seleção na ativa, em seis dias, ocorrerá o término do período de inscrições.

Muitas iniciativas junto à população da área rural têm estendido o braço de atuações do evento e demarcado o lastro social entre o festival e a cidade. Cinema nos Bairros, por sinal, é dos instrumentos difundidos no evento.