Evento reúne ceramistas em exposição no Museu Vivo da Memória Candanga

Mostra de cerâmica do 3º Encontro de Ceramistas do DF e Entorno - (crédito: Divulgação/ Claudia Andrade)

A forte presença da cerâmica no dia a dia fez com que o Núcleo de Arte do Centro Oeste realizasse a 3ª edição do Encontro de Ceramistas do DF. O evento mostra o processo artesanal de criação das peças. O público poderá apreciar e adquirir peças de cerâmica no evento, que tem entrada gratuita.

O 3º encontro de ceramistas do DF e do entorno, tem por objetivo aproximar o público a quem cria objetos. O público terá acesso a oficinas que serão orientadas por monitores. Na edição deste ano, serão exibidos uma mostra de vídeos, uma filmografia de 15 títulos documentais que descortinam a produção cerâmica em terras indígenas, nas periferias, em ateliês coletivos, além de material biográfico sobre mestres e mestras nessa arte.

Todo o processo criativo da realização artesanal das peças de cerâmica poderá ser acompanhado pelo público dos dias 24 e 28 de maio no Museu Vivo da Memória Candanga, com entrada franca e visitação das 9h às 19h.

Serviço

3º Encontro de Ceramistas do DF e Entorno

No Museu Vivo da Memória Candanga ( EPIA, Lote D, Setor Juscelino Kubitschek, Núcleo Bandeirante), de sexta (24/5) a domingo (28/5), das 14h às 18h. Entrada franca e livre para todos os públicos

Programação:

24/5 SEXTA

9h30-12h

Abertura Oficial do Encontro

Palestra A Cerâmica Japonesa, com Makoto Fukuzawa, no Auditório

14h-18h

Oficina Escultura em argila, com Hilda Freire, Casa da Cerâmica

15h-17h30

Apresentação Musical, Espaço Multiuso

14h-18h

Feira de Arte e Artesanato em Cerâmica, Espaço Multiuso

14h-15h

Mostra de vídeos O mundo da Cerâmica, Auditório

25/5 SÁBADO

9h-13h

Oficina Cerâmica Manual: vaso usando mistura de cargas na massa, com Makoto Fukuzawa, Casa da Cerâmica

14h-18h

Oficina Cerâmica para crianças, com Andreia Porto, Casa da Cerâmica

14h-16h

Mostra de vídeos O mundo da Cerâmica, Auditório





15h-16h

Visita mediada às exposições do Museu Vivo da Memória Candanga

14h-18h

Feira de Arte e Artesanato em Cerâmica, Espaço Multiuso

26/5 DOMINGO

9h-13h

Oficina Escultura de grandes felinos, com César Leão, Casa da Cerâmica

14h-18h

Oficina Técnicas de Torno com Mestre Zinho, Casa da Cerâmica

15h-16h

Visita mediada às exposições do Museu Vivo da Memória Candanga

14h-18h

Feira de Arte e Artesanato em Cerâmica, Espaço Multiuso

14h-16h

Mostra de vídeos O mundo da Cerâmica, Auditório

27/5 SEGUNDA

9h-13h

Oficina Decoração com Engobe, com Julia Pinheiro, Casa da Cerâmica

14h-18h

Oficina Argila líquida e moldes em gesso, com Fhilipe Higa, Casa da Cerâmica

28/5 TERÇA

9h-12h

Cadastramento de Ceramistas para emissão da Carteira Nacional do Artesão, do Programa do Artesanato Brasileiro, Casa da Cerâmica

15h-16h

Palestra Cerâmica e Arquitetura: diálogos possíveis, com Gilson Carrijo, Auditório

14h-15h

Palestra O Processo Criativo do Ceramista, com Paulo de Paula, Auditório