Escritora americana lê Machado de Assis e se apaixona: "Novo livro preferido"

A escritora americana Courtney Henning Novak, de 44 anos, compartilhou no Tik Tok uma resenha de Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro clássico da literatura brasileira escrito por Machado de Assis. "Eu acho que é o melhor livro que eu já li. Acho que é meu novo livro preferido. A experiência de ler este livro é muito prazerosa", disse ela.

Com mais de 20 mil seguidores no Tik Tok, Courtney tem um projeto de leitura pelo mundo, que consiste em ler um livro de cada país do globo. Este mês, ela está na letra B e chegou ao Brasil. "Quero reler este livro e ler mais livros de Machado de Assis, mas tenho que ler outros livros do meu projeto. Brasil, o que eu vou fazer agora?", brinca Courtney.

#booktok ? original sound - Courtney Henning Novak @courtneyhenningnovak I have a hundred pages left of The Posthumous Memoirs of Bras Cubas by Machado de Assis and this is already my favorite book. End of discussion. I do not care if the last hundred pages is just the word “banana” printed 10,000 times. Best. Book. EVER. #readaroundtheworld

Os dois vídeos feitos por ela sobre Memórias Póstumas somam mais de 800 mil visualizações no Tik Tok. No X (antigo Twitter), um post com o vídeo de Courtney, compartilhado por um brasileiro, alcançou mais de 90 mil curtidas.

Nos comentários, brasileiros recomendam mais autores para a escritora, entre eles Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Ariano Suassuna, Carolina de Jesus, entre outros.

Aumento repentino de pesquisas

De acordo com a plataforma Google Trends, a maioria das pesquisas por "Machado de Assis" na plataforma foram realizadas por Brasil, seguido de Portugal, Colômbia e Argentina.

No entanto, dentro dos Estados Unidos, o termo aparece com "aumento repentino" de pesquisas — e a tendência é que elas aumentem durante a semana.

Índice de pesquisa por "Machado de Assis" nos EUA (foto: Google Trends/Reprodução)