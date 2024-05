Marlene Mattos se pronuncia após Cátia Paganote dizer que ela obrigava paquitas a ficarem nuas em reunião

A ex-paquita Cátia Paganote, de 47 anos, revelou que aos 12 anos foi obrigada a ficar nua na casa de Marlene Mattos, de 74 anos. Segundo Cátia, a situação ocorreu durante uma reunião de emergência convocada pela diretora. Na época, ela e outras assistentes de palco de Xuxa, todas menores de idade, foram chamadas para a casa de Marlene para verificar se estavam acima do peso. "Uma vez, todo mundo dormindo em casa, meia-noite, uma hora da manhã, Marlene ligou para a casa de cada uma, mandou todo mundo ir para a casa dela: reunião aqui, agora. […] Chegando lá, ela falou: ‘agora, fica todo mundo pelada que eu quero ver quem está gorda’. Eu tinha 12 anos de idade", contou Cátia, que atualmente participa do reality show A Grande Conquista, da Record TV.



Em resposta às acusações, Marlene Mattos negou categoricamente o ocorrido. Procurada pela revista Quem, a ex-diretora afirmou: "A única coisa que tenho a dizer é que esse momento nunca aconteceu. É irreal!", rejeitando a veracidade do relato de Cátia. Marlene, que também é produtora e empresária, destacou que tais alegações não correspondem à realidade dos fatos.

As declarações de Cátia surgem em um contexto de reavaliação das práticas do passado envolvendo as paquitas. Em Xuxa — O Documentário, a própria Rainha dos Baixinhos confrontou Marlene Mattos sobre as rigorosas exigências impostas às suas assistentes de palco. "Tu tem noção do que você fez com a cabeça das meninas? A minha tudo bem porque eu já era uma mulher…", questionou Xuxa, referindo-se ao impacto psicológico dessas cobranças.

Marlene, por sua vez, defendeu suas ações na época, argumentando que visava o bem-estar e a formação das paquitas. "Elas vivem até hoje de ser Paquitas. Eu deixava elas de castigo porque eu queria que elas tirassem nota. Eu não aceitava notas abaixo de 7, sabe?", justificou a ex-diretora, ressaltando seu papel na educação e disciplina das jovens.

O post Marlene Mattos se pronuncia após Cátia Paganote dizer que ela obrigava paquitas a ficarem nuas em reunião foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.