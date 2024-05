Zezé Motta sofreu racismo na época de Corpo a Corpo, próxima reprise do Viva

Nesta segunda-feira (20/5), o canal Viva anunciou a reprise da novela Corpo a Corpo,1984, de Gilberto Braga. A trama foi um sofrimento para a atriz Zezé Motta, que em, inúmeras entrevistas, confessou que sofreu racismo na época.

Na trama, ela era Sonia e fez par romântico com Claudio, papel do ator e diretor Marcos Paulo. Os telespectadores não entendiam como um galã na época poderia se sujeitar a aceitar um papel com uma atriz negra.

"Foi uma loucura, uma surpresa super desagradável para todos nós. Para o autor, para mim, para o Marquinhos. O Marcos Paulo chegava em casa e tinha recados na secretária eletrônica dele. Era aquela época da secretária eletrônica, né? Recados desaforados, revoltados e agressivos dizendo: ‘Eu não acredito nesse casal, você beijando aquela mulher horrorosa'", desabafou Zezé Motta, em uma participação no programa Encontro, em novembro de 2022.

A atriz chegou a citar um caso específico de uma crítica nojenta que recebeu na época. "Teve um homem que foi horrível, eu fiquei chocada. Ele falou: ‘Se a Globo me obrigasse a beijar essa negra feia, eu lavaria a boca com água sanitária quando chegasse em casa’. Umas coisas horríveis", relembrou.

Zezé Motta, recentemente, ganhou um programa especial na série Tributo, que chegou a ser exibida na Globo. O material relembrou momentos marcantes da artista, em suas atividades como atriz e cantora.

