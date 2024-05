Enem: moradores do RS terão isenção e período extra de inscrição

CG Camilla Germano

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 serão realizadas em 3 e 10 de novembro. - (crédito: Luis Nova/CB)

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta segunda-feira (20/5) que moradores do Rio Grande do Sul terão um calendário diferente para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 em razão das enchentes que assolam o estado. Além disso, todos os moradores do estado que quiserem fazer o exame terão isenção da taxa de inscrição, que custa R$ 85.

Segundo o ministro, os moradores da região poderão se inscrever no período regular de inscrições, mas o Ministério da Educação (MEC) está trabalhando em um calendário específico para atender essa população.

“Nossas universidades e institutos federais seguem atuando na ajuda humanitária, assim como os hospitais universitários ligados ao MEC. Nós também flexibilizamos o calendário escolar, para dar mais tranquilidade aos estudantes, professores e gestores escolares, e estamos atentos aos ajustes de prazos e procedimentos de todos os nossos programas. Outra prioridade é o diagnóstico do impacto das enchentes nas escolas e redes de ensino, para que possamos direcionar esforços e recursos de acordo com cada realidade”, afirmou Camilo em coletiva de imprensa nesta segunda.

Enem 2024

O período de inscrição do Enem está previsto entre os dias 27 de maio e 7 de junho enquanto as provas estão marcadas para 3 e 10 de novembro.

De acordo com Camilo, eventuais mudanças da data de aplicação do exame no estado serão feitas oportunamente, a depender da evolução da situação da região. O chamado Enem dos Concursos, o Concurso Público Nacional Unificado (CNU), chegou a ser adiado em todo o Brasil após as intensas enchentes no Rio Grande do Sul. As provas ocorreriam em 5 de maio.