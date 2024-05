Peça ‘A escritora e o empalhador de animais’ volta ao teatro

O espetáculo premiado A escritora e o empalhador de animais está em exibição novamente na cidade após circulação nacional. Na sexta (24/5) e no sábado (25/5), a peça do diretor Ernandes Silva e do autor Cícero Belmar reflete sobre a violência doméstica silenciosa que a escritora Elvira (Lilian França) sofre do marido Benjamin.

A atração estreou em maio de 2022 no Centro de ensino Darcy Ribeiro (Paranoá). Após três anos de sucesso e prêmios em diversas áreas de produção artística, a peça retorna a Brasília. O público poderá acompanhar novamente a jornada de libertação e autoconhecimento de Elvira e refletir sobre assuntos sensíveis.

O diretor Ernandes conta que a inspiração para o espetáculo foi o próprio relato de mulheres e o aumento estrondoso nos números de casos de violência contra elas. “Minha conexão com os personagens foi instantânea com as obras de Cícero Belmar (autor da dramaturgia) em 2018. Sou apaixonado pela escrita dele, tão delicada e sensível. As histórias são próximas de nós, não é difícil esbarrar com Benjamins, homens que se sentem no direito de querer empalhar mulheres.”

‘A escritora e o empalhador de animais’ (foto: Humberto Araujo)

O personagem de Benjamin gosta de empalhar animais vivos, e é assim que Elvira se percebe. Por meio da escrita, ela consegue encontrar forças e esperança de dias melhores. Ernandes ressalta que todos os dias notícias de violência contra a mulher são divulgadas e ele, como artista, não poderia se calar diante dessa situação que afeta milhares de famílias.

“Quantas mulheres desejam permanecer oprimidas? Acredito que nenhuma. No íntimo, todas desejam se libertar. A obra do Cícero relata a história de uma mulher que sempre sonhou ser escritora e ser reconhecida como tal. É por meio da trajetória dessa mulher de 60 anos, casada por 40, que mostramos que é possível recomeçar ", diz o diretor.

Ele diz que a obra foi criticada por ser escrita e dirigida por homens, embora trate de um assunto que atinge, principalmente, mulheres. Mas a violência, por não pedir licença, agride também familiares, amigos e filhos. Ernandes evidencia que não se pode ter medo de falar a respeito do tema.

O gaslighting também é abordado na peça como uma violência silenciosa. O marido desdenha de Elvira todas as vezes que ela mostra os escritos ao falar que ela é incapaz de escrever aquilo e que havia copiado de algum autor. “É preciso ficar atento aos primeiros sinais da violência doméstica, que muitas vezes pode parecer bobagem, mas pode ter um final trágico. A agressão também é psicológica”, garante Ernandes.

O diretor convida o público a acompanhar a jornada de libertação de Elvira. Entre risos, choros, silêncios e olhares atentos, a peça aborda um tema sensível com momentos de alegria, como a coragem de ser independente da personagem.

Serviço

A escritora e o empalhador de animais

Nesta sexta (24/5) e no sábado (25/5), a partir das 20h, no Teatro engrenagem (SCLRN 712 Bloco C Loja 42 - Asa norte). Ingressos: a partir de R$25 (meia), no Sympla. Não indicado para menores de 12 anos.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel