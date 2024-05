Machado de Assis entre os mais vendidos após vídeo viral no Tik Tok

A influencer de literatura do TikTok Courtney Henning começou um projeto de ler um livro de cada país do mundo em ordem alfabética. O Reading around the world colocou a tiktoker em contato com Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que Courtney adorou, o que a levou a gravar um vídeo de elogios e a publicar na rede.

O conteúdo viralizou na plataforma e colocou a tradução para o inglês da obra brasileira em segundo lugar na lista dos mais vendidos da Amazon, na categoria de ficção latino-americana e caribenha. O autor que todos os estudantes do Brasil conheceram nas aulas de literatura agora é um sucesso na gringa.

Dedicado ao verme que primeiro roeu as frias carnes de seu cadáver, a saudosa lembrança de Brás Cubas desencadeou uma discussão fervorosa entre os internautas sobre a validação da cultura brasileira pelos estrangeiros. Muito criticado em leituras acadêmicas obrigatórias, comentários como “se fosse um livro gringo iam ficar pagando pau”, “precisou de uma gringa qualquer elogiar o livro para ele ser reconhecido de novo no Brasil” e “os americanos falam e a gente bate palma”, ficaram recorrentes após a viralização.

Os debates variam entre a alegria do reconhecimento da cultura brasileira e a necessidade da validação estrangeira. Um usuário do X (antigo Twitter) ressalta: “O que incomoda é o peso desproporcional que atribuímos a elogios estrangeiros aleatórios. Não são favores. Um pouco mais de valorização evitaria que dependêssemos de um americano para gostar de Machado.”

O estudante de história Johnatan Leal é fã do autor e reflete sobre os momentos de relevância de Machado da história da literatura brasileira. “A internacionalização das obras do escritor é algo que já vem de muito tempo. O primeiro responsável por isso foi ele próprio, com investimentos no mercado português e traduções para outras línguas. Ele é um gênio da literatura, que também é de interesse internacional ", argumenta.

Johnathan também opina sobre o embranquecimento do autor, que muitas vezes é retratado como um homem branco ao invés de representar as raízes negras do filho de ex-escravizados, gerando disputas raciais em torno de Machado até os dias de hoje. “A literatura dele é social e política, diz muito sobre o momento e como ele enxergava o Brasil em transição para a república.”

O estudante afirma que o popular questionamento da suposta traição de Capitu em Dom Casmurro entrou em pauta também após a pesquisa de um gringo. Ele propõe que os brasileiros reflitam sobre a valorização da própria cultura antes de alguém de fora evidenciá-la.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel