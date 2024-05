Exposição de Melissa Maurer propõe combate à LGBTfobia

Em cartaz na Universidade de Brasília, a exposição MACHO.cades, de Melissa Maurer, revela um pouco do trabalho da fotógrafa em prol de pessoas da comunidade LGBTQIA +. A exposição de fotograifas destaca a diversidade desse grupo social e reflete sobre os efeitos prejudiciais do machismo na vida da comunidade LGBTQIA+.

Com as fotos, Melissa Maurer reflete sobre a vulnerabilidade e a força da comunidade por meio de imagens associadas a relatos que revisitam traumas e superações nascidos da violência e das dificuldades enfrentadas diariamente. MACHO.cades contou com uma vasta diversidade de modelos, entre eles indígenas, brancos e negros, todos pertencentes à mesma comunidade. MACHO.cades busca uma forma de dialogar e fazer os telespectadores refletirem sobre os seus preconceitos e crenças.

O projeto já foi exibido em Goiânia e na cidade de Alto Paraíso de Goiás. Também é possível acessar as fotos de forma on-line, pelo próprio Instagram da fotógrafa (@melmelissamaurer). O trabalho de Maurer foi contemplado pelo Edital da Promoção da Cultura LGBTQIA + da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. A exposição é acessível a pessoas com deficiência visual.

Serviço

MACHO.cades

Exposição de Melissa Maurer. Visitação até dia 31 de julho, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (Alto Paraíso de Goiás), Galeria de Arte da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG) e ICC Norte, Universidade de Brasília (UnB).