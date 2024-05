Projeto Trilhando histórias de Taguatinga oferece aulas de pintura

O projeto gratuito Trilhando histórias de Taguatinga conta com oficinas de pintura em tela conduzidas pelo artista plástico da capital Donizetti Garcia. A ação será realizada nesta sexta-feira (24/5) e e no sábado (25/5), das 9h às 13h, em Vicente Pires.

As aulas terão quatro horas de duração e oferecem materiais gratuitos aos participantes, incluindo papel, tinta e tela. De acordo com Donizetti, o projeto busca proporcionar aos participantes uma exploração artística na qual possam expressar a criatividade de forma única. A ideia central do projeto é que, por meio da arte, os futuros artistas possam descobrir uma forma de expressão pessoal, utilizando a arte como uma ferramenta forte de comunicação de histórias e sentimentos.

As vagas são direcionadas, principalmente, para as pessoas em situação de vulnerabilidade como mães solteiras, pessoas negras, PCDs e pessoas da comunidade LGBTQIA +. As inscrições podem ser feitas de forma on-line





Serviço





Realização nesta sexta-feira (24/5) e no sábado (25/5), das 9h às 13h, em Vicente Pires (SHVP Rua 10 Ch. 171 Lote 01). Inscrição online: https://forms.gle/t18CLKh8x8vbe4p6