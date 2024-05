Flávia Alessandra relembra agressão na rua por papel de vilã em ‘Alma Gêmea’

Flávia Alessandra pode ser vista atualmente na reprise de Alma Gêmea, em cartaz nas tardes da Globo, no Vale a Pena Ver de Novo. A atriz, que interpretou Cristina, a grande vilã da novela, contou que já chegou a ser agredida na rua, em virtude do ódio do público pela personagem.

Em entrevista ao podcast Papo de Novela, em 2023, a artista contou que chegou a ser alvo de agressão durante um show. "Eu não conseguia sair muito porque algumas pessoas queriam idolatrar a personagem, porém, outras desejavam matar a Cristina. Fui agredida em um show. E ainda assim a gente conseguia sair junto, ir à feirinha, fazer programas junto. Nessa novela todos eram unidos", contou.

O grande sucesso causado pelo papel de antagonista em Alma Gêmea ocasionou um grande impacto na carreira de Flávia Alessandra, e ela descreveu: "A Cristina é gigantesca e foi um divisor de águas na minha carreira. Até então, eu vinha interpretando mocinhas e precisava mostrar outra faceta minha como atriz. Quis arriscar ao ir pelo caminho oposto. E consegui", disse.

"Ela é a personagem mais lembrada pelo público. Por isso, tenho tanto a agradecer ao Jorginho [Jorge Fernando, ex-diretor, que morreu em 2019] e ao Walcyr [Carrasco]", pontuou Flávia Alessandra, que repetiu a parceria com o autor em outras novelas como Caras e Bocas (2009), Morde e Assopra (2011) e Êta Mundo Bom! (2016).

