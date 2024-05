BNDES e governo trabalham para estimular produção de painéis solares no Brasil

Rio de Janeiro - Edif..cio sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econ..mico e Social, no Centro do Rio. (Fernando Fraz..o/Ag..ncia Brasil) - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa, afirmou que junto com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, está trabalhando para estimular uma maior produção de painéis solares no Brasil. O tema foi debatido durante o painel do evento realizado pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib).

“As demandas por painéis solares estão aumentando brutalmente, e isso vai continuar. Nós obedecemos e procuramos conciliar isso com as regras que temos que seguir pela constituição. Então trabalhamos como ministro Alckmin para fazer uma espécie de escada gradual, que vai levar um conteúdo nacional, para assim trazer e estimular mais a produção de painéis solares no Brasil. Pois, isso também estimulava a indústria”, comentou Barbosa.

Segundo o diretor, o BNDS tem capacidade e está preparado para aumentar o desembolso. “Nós temos capital suficiente para elevar os nossos desembolsos há 2% do PIB, atualmente eles estão na casa de 1,1%. Em número significa com aumentos em bolsa de cerca de R$ 114 bilhões no ano passado, para algo próximo de R$134 bilhões esse ano, com tendência de elevação”, explicou.

Barbosa participou nesta quinta-feira (23/5) do Abdib Fórum 2024 Infraestrutura: bases para a neoindustrialização e desenvolvimento sustentável, que ocorreu no Brasil 21, em Brasília. A participação ocorreu no painel “Planejamento e Programas de investimento em Infraestrutura”.

O Abdib Fórum 2024 reúne uma série de autoridades e representantes do governo durante o dia de hoje, como os ministros Rui Costa (Casa Civil), Marina Silva (Meio Ambiente), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), bem como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, além de uma série de empresários e representantes do setor da infraestrutura.