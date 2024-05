Peça ‘Cora rio vermelho’ terá sessões extras nesta sexta (24/5)

Em celebração os 135 anos da poetisa Cora Coralina, o espetáculo solo Cora do rio vermelho é um monólogo da atriz Raquel Penner. A peça que estava com ingressos esgotados, estará no cartaz do CCBB Brasília com sessões extras a partir dessa sexta (24/5) e até domingo (26/5). Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos pelo do site do CCBB ou na bilheteria do local.

Com sucesso de vendas e a expectativa de atender todo o público, foram abertas seis sessões extras que serão realizadas nesst final de semana. O espetáculo Cora do rio vermelho surgiu com a vontade da atriz Raquel Penner escrever seu primeiro monólogo. Raquel então começou a anotar pensamentos que se alinhavam com a realidade da mulher brasileira. Ao ler obras de Cora Coralina, a atriz percebeu que as ideias se alinhavam.

A inspiração para o nome da peça vem do Rio Vermelho, rio que banha o estado de Goiás. Todas as apresentações terão notas introdutórias com informações para ampliar a acessibilidade das pessoas com deficiência visual. As sessões de sexta, às 20h, de sábado, também às 20h, e de domingo, às 18h, contarão com intérprete em Libras e serão seguidas de bate-papo entre a equipe e os espectadores.

Serviço

Cora do Rio Vermelho

Com Raquel Penner. Nesta sexta (24/5), às 18h (sessão extra), e às 20h, sábado (25/5), às 18h e às 20h, e domingo, às 16h e às 18h. Ingresso: R$ 30 e R$ 15 (meia), no Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília, (SCES Trecho 02 Lote 22 – Setor de Clubes Especial Sul). Não recomendado para menores de 10 anos