Monólogo traz para a cena os versos e a história da poeta Cora Coralina

Foi da vontade de fazer um primeiro monólogo que nasceu Cora do Rio Vermelho, espetáculo sobre a poeta Cora Coralina, encenado pela atriz Raquel Penner. Até então, ela havia tido pouco contato com a obra da goiana. Quando começou a ler, bateu um encanto. "As coisas se encaixaram com o que queria levar para a cena", conta. "A brasilidade é muito forte, Cora era uma mulher forte, feminista, que lutou a vida inteira, à frente de seu tempo e que inspira tantas mulheres. É uma obra que fala muito do ser humano, do povo brasileiro e era isso que queria levar para a cena."

A dramaturgia criada por Leonardo Simões teve como base trechos selecionados por Raquel em três livros: Vila boa de Goiás, Meu livro de cordel e Poemas dos becos de Goiás e histórias minhas. "Fui escrevendo coisas que me inspiravam, que gostaria de levar para o monólogo e passei para o Leonardo", conta Raquel. "Foi uma dramaturgia montada a partir dos poemas. Selecionei sem pensar em nenhuma ordem cronológica, mas os livros dela são muito específicos de acordo com o tempo da vida dela, com as épocas da vida." Em Vintém de cobre, Cora fala sobre uma parte da infância e em Vila Boa de Goiás, ela retorna à cidade natal, aos 70 anos. A partir dessas referências, o monólogo reconstrói a cronologia da vida da poeta.

A narrativa começa com a infância sofrida e o bullying praticado por familiares e segue para o momento em que Cora começa a escrever, a saída de Goiás e o retorno até a famosa carta na qual Carlos Drummond de Andrade parabeniza a goiana após alertar o Brasil, em uma crônica no Jornal do Brasil, para a preciosidade da poesia de Cora.

Raquel Penner levou para o palco várias referências físicas da história de Cora Coralina, conhecida como a poeta que também era doceira. Bolo e café de verdade compõem o cenário inspirado na Cidade de Goiás. "A gente traz esses elementos, tem muito do cheiro, sabor, para poder trazer um pouquinho da característica da cidade dela", avisa a atriz.

Serviço



Cora do Rio Vermelho

Direção: Isaac Bernat. Com Raquel Penner. Nesta sexta (24/5), às 20h, sábado (25/5), às 18h e às 20h, e domingo (26/5), às 16h e às 18h, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB —SCES Trecho 02 Lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Especial Sul). Ingressos: R$ 30 e R$ 15 ( meia). Não recomendado para menores de 10 anos