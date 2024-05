Embaixador da Coreia do Sul fará show beneficente no Clube do Choro

Fã da música brasileira, o embaixador da Coreia do Sul, Lim Ki-mo, fará um show beneficente no Clube de Choro no próximo 4 de junho, às 20h30. Todo o valor arrecadado pelos ingressos será doado para causas sociais.



Em uma publicação nas redes, Ki-mo celebrou o show. "Em uma grata surpresa, fui convidado a fazer uma singela demonstração de meu carinho pela música brasileira. Aceitei com alegria essa chance de estar ainda mais perto dos meus amigos de Brasília e, por isso, convido a todos a compartilharmos juntos esse momento especial".

Histórico de canto

Lim Ki-mo já viralizou no passado graças ao dom da cantoria. Em uma entrevista ao repórter Rodrigo Craveiro, em 2022, o embaixador contou quando começou a gostar da música brasileira.

"Desde que cheguei ao Brasil, há 10 meses, quando ainda era um período de adaptação, criei o hábito de trabalhar ouvindo a música sertaneja. Escutando várias vezes, me familiarizei com as letras e comecei a cantar junto. Considero que isso foi possível porque sempre tive um grande afeto pelo povo brasileiro e pela sua cultura", detalhou.