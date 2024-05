‘Sabadão do Forró’ celebra o gênero em evento na Casa do Cantador

Neste sábado (25/5), a Casa do Cantador vai realizar, com apoio do Ministério da Cultura, mais um Sabadão do Forró. Se apresentam no evento o Trio Cariri, a Tria Asa Norte, o Trio do Nordeste e o Trio Forrozão Ferro de Ouro, que são membros da Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal, que representam a categoria de músicos e mantêm viva a tradição do forró raiz. O Sabadão do Forró tem início às 20h e entrada franca.

O evento tem o intuito de apresentar as tradições culturais nordestinas, fomentar artistas locais, oferecer cultura de qualidade gratuitamente para o público do Distrito Federal e celebrar o forró, patrimônio cultural imaterial brasileiro. Com público diverso, abrangendo todas as idades e locais do DF e Entorno, a celebração reúne cerca de 500 pessoas todos os sábados.

Marques Célio, presidente da Associação dos Forrozeiros do DF, garante que o público pode esperar muita animação, uma pista de dança animada e artistas que tocam os grandes clássicos do forró, com homenagens a ícones como Luiz Gonzaga, Marinês, Cremilda, Dominguinhos e outros nomes. “O público do Sabadão do Forró é bem ‘pé de valsa’. É um momento para dançar cada xote, tudo com muito respeito, é claro”, fala.

O projeto é realizado desde 2013, quando, em parceria com a direção da Casa do Cantador, foram feitas dez edições de forma voluntária, oferecendo entrada gratuita tanto para os dançarinos quanto para os músicos participantes. “Esse sucesso foi fruto exclusivo do empenho, dedicação e compromisso de cada forrozeiro em suas apresentações, demonstrando o verdadeiro propósito do projeto”, diz Marques Célio.

Além disso, vai além do mero entretenimento e impacta positivamente o cenário cultural do Distrito Federal. Contribui para a Economia Criativa em todos os aspectos, fomenta a cultura local ao dar visibilidade aos talentos regionais e oferece entretenimento gratuito para pessoas que não têm condições de pagar por ingressos de shows, o que garante a sua importância social.

Diante da qualidade e importância do projeto, a Secretaria de Cultura e Economia do DF decidiu, em 2014, contratar forrozeiros para dar continuidade ao Sabadão do Forró. A partir daí, o projeto foi realizado na Casa do Cantador de 2015 até o início da pandemia, quando foi preciso fazer uma pausa.