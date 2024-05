Anitta detona ação envolvendo Madonna e Pabllo na Câmara: "Babaquice"

Anitta utilizou as redes sociais na tarde deste sábado (25), e se manifestou em torno da recente ação movida pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, que aprovou uma moção de repúdio contra ela, Madonna e Pabllo Vittar, em virtude do show realizado no último dia 4 de maio, no Rio de Janeiro.

O evento, que marcou o encerramento da ‘The Celebration Tour’, marcou os 40 anos de carreira da rainha do pop, e contou com participações especiais das artistas brasileiras, onde atraiu cerca de 1,6 milhão de pessoas, de acordo com a Riotur.

Os deputados alegam, no requerimento de repúdio apresentado, que o show oferecido por Madonna, com participação de Anitta e Pabllo Vittar, constitui um "vilipêndio à fé da maioria da população brasileira, e do conteúdo nocivo apresentado, de forte viés erótico". Além delas, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e o prefeito da cidade da capital, Eduardo Paes (PSD), também foram incluídos na moção de repúdio.

Anitta se pronuncia

Através dos Stories do Instagram, a ‘Girl from Rio’ ironizou a moção. "Hoje eu acordei arrasada, desolada, sem chão, sabe por quê? Tô muito mal, tô preocupadíssima, isso acabou comigo. Como é que eu vou viver daqui em diante? Cadê o propósito da vida? Acabou! Eu estou arrasada", disparou ela, com o print da notícia ao fundo.

Sem papas na língua, Anitta rasgou críticas os deputados envolvidos na ação. "Agora a galera tá com tempo, né? (…) Eu fico impressionada com o tempo que a galera tem pra essas coisas. Por exemplo, ao invés de gastar esse tempo ajudando as famílias [vítimas das enchentes] do Rio Grande do Sul… Vamos dispor do nosso tempo pra isso? Vamos trabalhar? Tem tempo para cada coisa, mas se for pra resolver um negócio sério demora, tudo demora, agora pra essa babaquice, tem o tempo. Vai trabalhar, gente! Eu só tive tempo pra ver isso agora, vai arrumar o que fazer, fingir que está trabalhando", pontuou.

Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)

