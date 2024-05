Veja quem são os brasileiros que estiveram no tapete vermelho de Cannes

Atriz brasileira Tais Araujo foi para a exibição do filme "La Plus Precieuse des Marchandises" (A Mais Preciosa das Cargas) no Festival de Cinema de Cannes - (crédito: VALERY HACHE / AFP)

A atriz Taís Araújo compartilhou, na sexta-feira (24/5), os registros da presença na 77ª edição do Festival de Cinema de Cannes, na França. O vestido, as joias e a maquiagem foram feitas por profissionais brasileiros. Além da atriz, outras brasileiras também estiveram no tapete vermelho e levaram um toque do Brasil para o maior festival de cinema do mundo.

A influenciadora Bruna Biancardi, a produtora de moda Maya Massafera, as modelos Luma Gothe, Livia Nunes Marques e Alessandra Ambrosio, e as atrizes Marina Ruy Barbosa, Isabelle Drummond e Rafa Kalimann foram algumas das brasileiras que foram ao Festival de Cannes. O empresário e influenciador Enzo Celulari também esteve presente no evento.

Nas redes sociais, Taís Araújo celebrou a presença em Cannes. A atriz participou da premiação "Lights on Women’s Worth Awards” ("Prêmio Luzes no Valor da Mulher", em livre tradução). "Toda de Brasil pro meu quinto ano no tapete vermelho de Cannes. Dessa vez, para o “Lights on Women’s Worth Awards”, que é uma reunião de vozes e olhares de mulheres potentes criando outras histórias potentes! Um prêmio que abre caminhos para celebrar o trabalho das mulheres do cinema, fazendo com que avancem em suas carreiras, ganhem ainda mais voz e força, ao mesmo tempo que chama a atenção para a sub-representação das mulheres no cinema", disse a atriz brasileira.